傳遼寧艦海上原地停留近1天　外界猜測故障或關閉應答器

美軍發布海軍神盾艦監視解放軍航空母艦遼寧號的照片後，網傳另一張照片顯示遼寧艦在海南島東外海原地停留將近1天，引起外界紛紛猜測是機械故障抑或關掉應答器，還是散播假照片混淆視聽。中方未有回應。

網傳衞星照片稱周一（12日）遼寧艦等艦隻在海南島東方外海距離三亞港約290公里處，原地停留一整天。台灣軍事專家吳明杰認為，遼寧艦下水已30多年，重要動力來源靠艦上約8具舊型蒸氣鍋爐燒重油，據中方自稱發航要啟動至少10小時熱機，長時間運行其動力系統確實存在風險，有可能發生故障，但也不排除在此海域進行載艦機殲15的起降訓練。

台灣軍事媒體分析，事件不尋常，但無論是機械故障或定點停靠，均無證據可佐證。若是簡單故障，只要排除就可以低速航行。若需要進一步檢修，可回三亞港。如果沒有任何故障，活動自如，那這次短時間停泊就可能有其他的原因。

台灣軍事評論員亓樂義認為，遼寧艦若果真的故障，中國海軍應派一艘901型綜合補給艦前往處理，不可能讓遼寧艦在海上漂泊24小時。他又認為應根據航母編隊其他艦艇位置進行觀察，如衞星圖顯示052D導彈驅逐艦在遼寧艦南方100多公里處，可能是052D編隊在測試區域防空最大有效範圍，「但問題在於即使如此，也應該是在行進中執行，而非在定點」。

亦有觀點認為，航空器或船舶有時會在不干擾飛航和航行安全時，關掉應答器，例如美國軍機飛到中國沿岸就可能關掉應答器，這是各國常做的事。此外，中國網軍也可以透過將假訊息散播給敵對國家進行混淆、認知作戰。