店家無設最低消費　網民17元人民幣食火鍋惹仿傚

內媒周五（16日）報道，有廣東佛山網民只花了17元（人民幣，下同，約20港元），就在內地知名火鍋店海底撈吃完一頓飯，引得民眾爭相倣效。店家對此回應，只要客人正常點菜、吃飯，他們都會正常服務，並無最低消費。

該名網民展示的帳單顯示，點了4份免費清水鍋、1份7元（約8港元）的撈派撈麵及1份10元（約12元）的自選小料。此後，有大批網民跑去附近的分店，嘗試用十幾至幾十元吃完一頓飯。涉事的佛山分店回應，低消費的行為只是偶爾遇到，客人想怎麽消費、消費多少是他們的自由，不會存在區別對待，後續也不會因此設置最低消費。

惟有一名母親帶着兩女兒到另一分店消費，稱3人花了27元（約32元），點了4份清水鍋、半份粉絲、一顆生雞蛋及一碗飯，送了一份油炸鬼。場面有點尷尬，結果侍應還送了多份水果、蒸蛋、配料及番茄等，但認為店家不太樂意這低消費。女子不滿地説道，等做免費手部護理期間，店家沒有幫忙照看孩子。

網民都看不過眼，一面倒責罵女事主得了便宜還賣乖，這種行為説不過去，完全不是甚麽正面的教育作用，甚至説如果有這種朋友絕對會遠離。