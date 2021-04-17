內地律師常瑋平涉顛覆國家政權罪　遭關押鳳縣看守所

陝西異見律師常瑋平去年10月被當局帶走調查，隨後安排至指定居所居住至今。其妻子陳紫娟周五（16日）晚上在社交網站發文稱，已收到丈夫的逮捕通知書，並得悉他被關押在寶雞市鳳縣看守所。陳發聲明重申，丈夫沒有任何的犯罪行為，認為市公安及檢察院涉嫌濫用職權。

陳紫娟周五深夜11時許在Twitter發文，並附上寶雞市公安局的逮捕通知書，文件提到經該市檢察院批准，當局在本月7日以涉嫌顛覆國家政權罪逮捕常瑋平。陳發文表示，鳳縣看守所是交通不便的秦嶺山區，律師需乘搭高鐵及飛機，先後到西安及寶雞，在兩地市公安局偵辦案件，開庭則需在中級以上法院進行，認為安排至如此偏僻的看守所，質疑當局的用意。

她同時發表家屬聲明，重申丈夫沒有任何的犯罪行為，更談不上顛覆國家政權，認為有關部門涉嫌濫用職權，要求立即釋放當事人。另批評，公安異地羈押沒有任何法律依據，是徹頭徹尾的濫權和報復行為，將就此提告。

據此前報道，常瑋平曾代理多宗愛滋病及性別就業歧視案件，他的妻子曾接獲當局通知，指常因危害國家安全被監視居住。