冀冬季奧運順利舉行　官方擬7月准用BioNTech疫苗

美國《華爾街日報》周六（17日）報道，中國計劃在7月前批准使用首款外國新冠疫苗，正審視德國BioNTech疫苗的臨床試驗數據。知情人士透露，中方審核BioNTech疫苗部分原因與明年2月的冬季奧運會有關，並預計參與選手將接種BioNTech疫苗。

報道指，BioNTech疫苗最快10周內在中國獲批上市；知情人士包括聽取內部簡報的官員，部分人則從政府部門及衞生部門官員的私下討論中得知。BioNTech於去年12月與上海復星醫藥集團合作，本年向中國提供1億劑疫苗，目前仍等待批准，現時只有香港及澳門注射該款疫苗。

中國疾病預防控制中心主任高福日前呼籲，引進西方疫苗預防輕度感染。上海美國商會會長季凱文（Ker Gibbs）希望中國批准使用BioNTech疫苗，認為可促進國際旅行。中國德國商會董事會成員費奇（Andreas Feege）認為，經多國認證的疫苗不但對外商有利，更有助中國國民往海外旅行。美國外交關係委員會全球衞生問題高級研究員黃延中表示，BioNTech疫苗在中國獲批使用，會加快疫苗護照所需的疫苗互相認證程序。

不過，消息人士承認，目前中國批准BioNTech疫苗未有確定時間，部分取決於外國對中國疫苗的批准情況，可能受政治因素影響。世界衞生組織現正審查中國科興及國藥生產的疫苗，最快下月初批准緊急使用，美國目前未批准使用任何中國疫苗。國家衞健委、工信部、國家藥品監督管理局及復星拒絕回應報道，BioNTech指正為疫苗在中國上市而努力。