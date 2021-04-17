台增2宗印度輸入個案　逾3萬人接種阿斯利康疫苗

台灣的中央流行疫情指揮中心周六（17日）宣布新增2宗境外輸入個案，2名男患者均來自印度抵台求學，入境時持有3日內無確診報告，檢疫期間並無症狀；期滿後獲校方安排至醫院檢驗後證實確診。另外，台灣民眾接種阿斯利康疫苗數已累計32,389人。

男患者分別年約20多歲及30多歲，入境後一直留在防疫旅館中接受檢疫至周二（13日），翌日再到醫院採檢，今日確診。兩人檢疫期間未有與他人接觸，採檢的相關人員都有適當防護，因此無列入接觸者。全台周五（16日）新增了2,234人注射英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗，加上補回的116人，合共32,389人接種。

指揮中心表示會暫定公布周六及下周日（18日）接種者的不良個案，因需要調查事件及調整比對，周末接種人數較少，因此不會更新有關數據，將統一在周一公布。直至周五，共有164宗已通報的疫苗接種不良事件，其中148宗為非嚴重不良事件，16宗為疑似嚴重不良事件。