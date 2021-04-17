農民投訴灌溉設施豆腐渣　政府卸責3年未解決

河南周口市鹿邑縣近日有民眾投訴，當地許多農田水利設施疑是豆腐渣工程，政府花費逾5,700萬元（人民幣，下同，約6,876萬港元）修建，但大多是爛尾工程，不能使用，淪為擺設。農民面對耕種季節時，需自行接駁電線、設置抽水泵等，從水井抽水用。民眾怒斥政府部門互相推卸責任，問題至今已過了近3年仍未解決。

內媒上周六（17日）報道稱，鹿邑縣有「全國糧食生產百強縣」等稱號，民眾以種植小麥等農作物為主，農田邊有一座座顯眼的白底紅棚的灌溉設施，白色的箱體內為配電箱和計量設施，箱子下方則是抽水灌溉的機井。惟有民眾表示，這些設施只是擺設，不但派不上用場，還佔地方。

村民介紹，此設施有約50多處，自2019年開始修建，當時工程隊指這是智能灌溉系統，建好後只要刷卡就可出水；惟工程人員走後，該設施至今沒有通電使用。農民只能自行從家中接駁電纜，至農田給潛水泵通電，導致農地隨處可見電纜，或掛在樹上，存在安全隱患。

農民表示，相關工程計劃在3個月內完成，但至今3年過去仍未見使用，成爛尾工程，另在任集鄉有灌溉設施於2016至2017年度修建，至今亦同樣沒有通電。相關設施已結了層層的蜘蛛網及布滿灰塵，更有圍牆的水泥輕輕一碰就脫落，且內在是白色發泡膠。