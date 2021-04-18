國內首宗賭石案　賣家虛構玉石產地被控詐騙

雲南玉石商人張有省早前謊稱擁有一塊產自緬甸的翡翠原石，並以高價8,000萬元（人民幣，下同，約9,534萬港元）賣給河北知名鋼鐵企業董事長馬某波。惟後者將原石切開後發現價值不如預期，遂以收購第二塊原石為餌，誘張男等人赴其公司再作交易，趁機報警控告詐騙。該案被內媒稱為「中國賭石第一案」，將於周二（20日）在河北霸州市人民法院開庭。

事發於前年4月24日，張有省當時在張曉林和陶德軍促成下，將涉案的翡翠原石賣給馬某波，其後再收到馬男的通知，指「願意再出幾個億買高檔貨」，遂把第二塊原石帶至對方公司，未料被要求退還第一塊原石的款項。馬男認為，張有省等人虛構翡翠原石的原產地，屬於詐騙，加上協商退款無果遂選擇報警。結果，張有省3人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

起訴書顯示，張有省夥同張曉林、陶德軍，虛構翡翠玉石的產地為緬甸木那坑口，騙取馬男信任後以高額成交。但經檢測，該玉石實際產地為危地馬拉，市場價值不高於436.97萬元（約520萬港元）。霸州市人民檢察院認為，張有省等人以非法佔有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，應當以詐騙罪追究刑事責任。

張的代理律師表示，「報一個好場口希望手中的石頭賣一個好價錢，是翡翠原石交易市場再尋常不過的行為」，實際上賣家自報坑口出處對賭石成交幾乎不產生影響。貨主在沒有鑑定及危害社會結果的認知能力下出售沒有任何人工造假的原石，談不上故意非法佔有他人財產為目的的詐騙罪行為。另有業內人士表示，一塊翡翠原石的價值只有切開才有結論，市面上太多的賭石人都是憑經驗依據皮殼猜測和判斷估算出價格。

外界對案件的看法及立場不一，張有省女兒上周六（17日）向內媒記者表示，其家屬等開庭已等了好長時間，希望法院公正判決，並強調賭石不是詐騙，在老家是一種傳統。