男生被同學圍毆　校方逾20日未通報

河南濮陽某中學上周五（16日）被媒體廣泛報道，稱該校宿舍多名男生對時姓男生拳打腳踢及掌摑，使用的棍子也遭毆斷，期間要受害人下跪道歉。校方事隔20多日都未有通報，直至本周受害人才獲班主任陪同報案。家長不滿校方態度，認為存在監管嚴重缺失及刻意隱瞞的問題。目前，涉案6名打人的男生涉尋釁滋事罪，分別給予治安拘留及刑事拘留。

事發在上月底，受害人父親表示，兒子當時被人拉着逃離宿舍，但他不從。對方被老師抓到後就懷疑是時某告發。另外，時某之前幫其中一名施暴者用書包裝着3部手機，老師後來發現後詢問機主是誰，但他均沒有全盤托出，卻又遭對方認為是「二五仔」，可能因此就遭報復。

網上流傳的影片中，其中一名身體雄壯的男生用力踢向受害人的肚子，其他人更踢頭、揪着他的衣領從床上將其拉起，把他扔在地上打。時父上周四（15日）在網上看到影片才得知兒子被打，詎料要向校方討説法時，居然要等8小時才能見校長一面，期間打給兒子的班主任，對方關機無法溝通。

公安分局開州派出所接獲欺凌報告後，高度重視事件，市教育局也成立處置工作組進駐學校。由於部分施暴者未滿16歲，因此不需負刑責，其餘人則給予治安拘留及刑事拘留。另外，網傳受害人家屬接受15萬元人民幣（約17.9萬港元）賠償是謠言，受害人受極大刺激，傷勢未好，現在家中休養。