海警檢獲89萬條私煙　值逾億元人民幣

遼寧海警局周六（17日）表示，當局近日成功破獲「5·01」特大走私案，查獲包括煙草、凍品、化妝品等走私貨物。其中走私煙草多達16個貨櫃，共89.3萬條、案值1億餘元（人民幣，下同，約1.19億港元）。國家煙草專賣局表示，這是近年來現場查獲走私香煙案值最大的案件。

海警局表示，去年4月接獲群眾舉報，大連附近海域有貨船行迹可疑，正尋找合適碼頭靠岸卸貨，當局遂對該貨船「太浦99號」展開追蹤。通過雷達航迹分析研判，發現該船航線詭異，在遼寧盤錦和瓦房店兩個方向搖擺不定。經查發現，該船所有相關設備均為仿造和偽造，涉嫌在非設關地碼頭準備進行走私犯罪活動。

事後，海警局提前在走私貨船準備上岸的碼頭附近埋伏逾百名警力，同時在海上派出多艘艦艇展開收網行動。辦案人員介紹，該船長80米重5,000噸，現場拘捕16人，扣查車輛6輛，查獲50個貨櫃的走私貨物。

組審訊和前期訊息研判後，一個長年進行境外走私、分工明確、組織嚴密的走私犯罪團夥逐漸浮出水面。海警局成立專案組，調動70餘名警力，在過去7個多月的時間里分赴浙江、蘇州等7個省市，成功拘捕39人。目前，當局已對涉案39人採取刑事強制措施，其中刑拘21人、取保候審18人。