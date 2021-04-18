內地多16宗輸入確診　瑞麗未解封檢測車助抗疫

內地周日（18日）公布新增16新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。雲南新增一宗境外輸入病例，無新增本地個案。近日網上流傳雲南瑞麗市經已解封，當地市委宣傳部隨即闢謠。而一輛流動核酸檢測車上周五（16日）則從湖北武漢抵達瑞麗協助抗疫，該車每日單獨檢測能力高達3,000份，混檢更達3萬份。

過去一日除雲南外，其他新增境外輸入確診病例分別為廣東、陝西各4宗，上海、四川各2宗，另內蒙古、福建及河南則各通報一宗。至至內地累計90,499人解確診，當中4,636人病亡。近日流傳一段瑞麗解封的短片，於網上瘋傳。當地市委宣傳部上周六（17日）透過官方闢謠平台發文稱，經核實片段為去年9月21日發布的瑞麗解封信息，並非此次瑞麗疫情相關通告。

瑞麗市於上月31日爆發新一波本地疫情後，雲南省第一時間組織專家組前住當地指導疫情防控工作。本月14日，湖北武漢客車連夜將一輛流動核酸檢測車開往該市，還專程採購了5,000劑核酸檢測試劑捐贈當地，為當地防疫部門提供物資支持。該車使用範圍廣泛，可快速部署到機場、車站、碼頭、邊境口岸、學校、工廠、工地、村莊等。