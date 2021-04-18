內媒批地方政府對交通違規逐利執法　損公信力惹民憤

內地近期有多宗涉及極端執法的交通罰款爭議，引起民間熱論。其中有網民揭露廣東佛山一條高速公路的分岔路標示不清楚，令逾62萬人次違規被罰。內媒上周六（17日）一篇文章指出，北方某縣的交通違規罰款竟佔全縣可用財力的三分之一，質疑地方政府逐利執法，違背執法為民的初衷，恐引發群眾不滿，損害政府公信力。

報道指，在北方某個山區縣調查發現，當地一年的一般公共預算收入才1億多元（人民幣，下同，約1.2億港元），但交通違規罰款竟有3,000多萬元（約3,575萬港元），佔當地可用財力的三分之一。當地很多司機反映，縣內這段數十公里的省道上，有近10個電子違規拍攝設備，在其他道路上「電子警察」也比鄰縣多很多。有多次中招的司機抱怨：「道路規定時速60公里，突然限速30公里，不是特別熟悉的當地人很難避過，一旦超速被拍，經常會被扣12分、罰1000元。」當地有幹部坦言，該縣工業不發達、企業較少，「領導要錢就找交警等執法部門」。

佛山廣台高速公路一處分岔道亦引起爭議，網民袁先生上傳顯示廣台高速43公里處岔道口62萬人在此違規的截圖，並稱按每次違規處罰200元（約240港元）計算，該路段已取得1.2億元（約1.43億港元）的罰款收入。袁先生指出，他今年2月底曾在該處違規切實線，但稱是被迫違規，主因是該段道路標誌標線設計不合理，即使像他有多年駕駛經驗，亦完全沒有反應和預判時間，其說法獲大批網民認同。佛山公安交警部門對此強調，該路段道路標誌標線、提示牌設置齊全規範；但對於記者追問引起的爭議，則稱正草擬相關通報，暫不方便回答。

公安部日前強調，要深化為民理念，堅持寬嚴相濟，進一步規範交警執法處罰，嚴禁過度執法、逐利執法、粗暴執法。內媒指出，徹底解決此問題，只靠公安部門的努力並不足夠，必須消除一些地方政府「靠山吃山、靠路吃路」的利益驅動；這些現象表面上是某些部門執法不當，但實際上是少數領導幹部錯誤的政績觀作祟，應通過帶領當地實幹，大力發展經濟獲得地方財力。文章又提出，應開展一場規範交警執法處罰的自我革命，讓群眾監督，尤其是針對民間呼聲強烈的事項排查到底、整改到位，同時規範合理設置道路交通技術監控設備。