大陸沙塵暴吹至　台灣北部空氣質素達紅色警示

東北季候風挾帶中國大陸華北沙塵南下，影響台灣北部空氣質素，台環保署公布周日（18日）上午9時全台空氣品質指標（AQI）監測數據顯示，北部及外島等20多個監測站的AQI已大於150以上，達到對所有群體不健康的紅色等級，PM2.5懸浮微粒污染嚴重。環保署呼籲民眾減少戶外活動。

台環保署提醒北部地區、新竹湖口、澎湖馬公、金門等地的空氣品質指標已達紅色等級，所有群體都應減少在戶外活動。橘色警示的地區包括新竹、苗栗、雲嘉南、彰化線西、大城、屏東恆春、宜蘭冬山、馬祖地區，患有敏感的群體應減少在戶外劇烈活動。

台北市環保局表示，上午9時台北市的士林、萬華、古亭、松山等監測站已達紅色等級，市府各單位已依照「台北市空氣品質惡化防制措施」，啟動相關應對預防措施，以改善空氣質素惡化趨勢，保障民眾健康。當局另提醒民眾應盡量減少外出，尤其敏感人士或老人、小孩等抵抗力較弱者，心血管疾病患者亦應盡量避免在戶外進行劇烈活動。

環保局表示，上周六（17日）深夜受境外沙塵暴吹襲導致空氣質素惡化，估計周日午後空氣污染物由北往南傳輸影響到中南部地區，傍晚起中部以北地區空氣將逐漸好轉，晚間空氣質素逐漸恢復普通等級。