台行政院前發言人丟官後當顧問　立委質疑假問責

台灣的行政院前發言人丁怡銘，去年11月因誤稱台北牛肉麵節冠軍麵店使用美國進口含瘦肉精牛肉，其後辭去職務。但台媒周日（18日）報道稱，丁其實一直未離開行政院，更獲聘任為顧問，月薪約12萬元（新台幣，下同，約3.3萬港元）。有立委因此質疑，丁當時所謂「負責下台」根本是空談。

國民黨立委李貴敏表示，就此事向行政院索取資料，但對方一直拖延，最後以事件涉個人資料保護法拒絕提供。李貴敏認為，行政院的顧問職級等同文官，又相當於部會的常務次長，一般來說應由資深文官擔任，但行政院長蘇貞昌卻以顧問、機要或其他名目任用，明顯破壞文官體制，也阻礙公務員的晉升渠道。

行政院其後回應稱，蘇貞昌於今年3月1日聘任丁怡銘為政院機要顧問，協助政策研究與溝通；又指丁在擔任發言人前，原本就專長於政策研究，於中央到地方政府均有相關歷練，故蘇期待其回歸幕僚角色，繼續協助推動各項政務。

丁怡銘在牛肉麵風波爆出後，曾道歉並花3.9萬元（約1.1萬港元）買麵補償，但被揭發以公費報銷，惹來炮轟。他之後以避免對團隊造成困擾為由，向蘇貞昌請辭獲准。而行政院發言人一職其後暫由秘書長李孟諺兼任，直至今年2月才由羅秉成出任。