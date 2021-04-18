博鰲亞洲論壇今舉行　逾60地共2600多名代表參加

2021年博鰲亞洲論壇周日至周三（18日至21日）在海南舉行，論壇秘書長李保東表示，中國領導人將出席周二（20日）的論壇年會開幕禮，同時參加「中美有關對話活動」。據初步統計，共有來自60多個國家和地區的2,600多名代表參加論壇。

李保東周日在新聞發布會上指出，是次年會關注中國的「一帶一路」倡議、東盟「互聯互通總體規劃2025」及歐亞經濟聯盟建設等區域性、全球性互聯互通倡議有力對接，對於區域經貿合作、疫情後經濟恢復與發展具有重要意義。

他又指出，論壇有助去年11月簽訂的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）抓緊落實生效，同時與《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）等促進亞洲貿易和投資自由及便利化。面對新冠疫情影響亞洲經濟表現，美歐疫情控制情況、經濟復甦步伐及宏觀經濟政策，都會對亞洲復甦帶來重大影響。

李保東此前接受內媒專訪時提到，今年恰逢論壇成立20周年，不僅是新冠疫情形勢下一次特殊的年會，亦將是今年世界首個以線下會議為主的大型國際會議。除了出席大會開幕式，國家領導人屆時亦會出席線上和線下會議，以及中美企業家座談會等一系列重要活動。