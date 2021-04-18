台醫院傳辦接種比賽　間接強迫醫護打疫苗

台灣自上月起開始為醫護接種英國牛津大學與阿斯利康藥廠共同研發的新冠疫苗，惟接種率低迷。台媒周日（18日）報道，高雄有醫院為提高接種率，自行為醫護人員分隊競賽，同時提供獎金作誘因。護理師公會斥行為如同威逼，讓醫護擔心不打針會影響個人考績，騎虎難下只好配合參與。

報道指，台灣阿斯利康疫苗的累積接種人數，至上周六（17日）有約3萬人接種，惟醫護接觸意願低迷。高雄有醫院上周就舉辦接種大賽，前3名的隊伍可獲1,000至3,000元新台幣（約274至823港元）獎金，甚至有醫生直接命令護理人員接種。台中則有醫院以「為了醫療照顧安全」為由，「委婉」要求醫護人員接種疫苗。有醫護批評，院方的措施間接強迫他們打針，違背其意願。

護理師公會理事長陳玉鳳周日表示，醫護界已流傳一套標準作業程序，被迫打針的醫護會在事前吃退燒藥或阿士匹靈減低血栓的機會。他們深怕若發燒無法上班，請假就屬無薪，惟又不敢違抗醫院的「命令」，只好強行接種。陳續指，既然院方當初做了意願調查，就不應強迫醫護接種。另外，中央流行疫情指揮中心也強調，中心沒有要求醫院提供獎金讓醫護接種，建議院方衡量利益得失。