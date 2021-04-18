4女子團購63萬人民幣假鈔買餸　判囚1至10年

內地一名李姓女子早前拉攏多名女同鄉，涉嫌與假鈔販子莫某合作，向對方團購假鈔用作買菜、水果等用途，結果在浙江杭州人贓並獲。眾人被捕前已交易6,000多張假鈔，總值63萬元（人民幣，下同，約75萬港元）。下城區人民檢察院上周五（16日）宣判，莫某出售假鈔罪成判囚11年半，李某購買假鈔罪成判囚8年，其他人分別判囚1年至10年不等，所有人均被罰款1.5萬至12萬元（約1.8萬至14.3萬港元）不等。

李某多次因非法持有及使用假鈔被拘，有次在菜市場遇上使用假鈔時被識破的連某，遂向對方買了800張面值100元（約119港元）的假鈔，再慫恿3名同鄉一起使用並賣給她們，趁菜市場人流多之際跟年紀較大的攤販交易時使用。友人莫某後來向李某稱有買假鈔的渠道，於是李與兩名同鄉以每張15.5元（約18.5港元）的價格，買了1,941張百元假鈔。

由於李某及莫某從湖南自駕到杭州送假鈔時，發現質量不好，因此李只拿了10張打算去農博會使用。未料，莫某翌日凌晨被抓獲，警方在其車中查獲各面值假鈔總面值約1.4萬元（約1.7萬港元）、暫住處另有1,719張百元假鈔。莫某從出售假鈔中獲利4.37萬元（約5.2萬港元），被捕後試圖抵賴，眼看證據確鑿才如實招供。