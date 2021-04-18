西部發現墓葬群　最早追溯至公元前7世紀

四川大學考古學者周日（18日）在西藏拉薩表示，他們在位於西藏西部的皮央東嘎遺址群中發現墓葬群。根據當地考古資料，初步推測墓葬群最早可追溯至公元前7世紀，其中墓葬的文化發展序列和年代框架持續1,700多年。

2020年度西藏文物考古成果公眾分享報告會由上周六（17日）起在拉薩舉行，為期3日。四川大學考古文博學院楊鋒博士在會上分享，位於西藏阿里地區的皮央東嘎早期遺址最新階段的發掘與收穫。考古工作由1994年至2001年期間先後展開7次調查和試掘，釐清其在西藏文明中的地位，其後發掘工作於2018年至2020年再繼續。

負責該遺址主要考古工作的四川大學，最新發現了10處遺址及一處石器地點，其中6處遺址已開啟試掘工程，目前已建立該區基本的年代學框架等。另發現10處墓地，其中8處已開始試掘，共清理68座墓葬。墓地內的隨葬品非常豐富，包括陶器、鐵器、銅器、木器、海貝等。

楊鋒在會上表示，考慮墓葬形式構造和隨葬品的特徵、墓葬年代與分期等綜合因素，同時結合碳14年代測定法，推測68座墓葬分為四期，時長由公元前7世紀持續至公元後11世紀。他續指，當時西藏西部的主體人群和文明一致，應屬青藏高原文化圈的範疇，當地的文化內涵有明顯的多樣性，推斷與周邊不同區域有文化交流。