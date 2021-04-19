台灣民居起火燒死3童　疑小兄妹玩火機引致

台灣台中市有民居周日（18日）深夜起火，消防到場後花約17分鐘將火救熄，並從現場樓救出3名小童，包括一對小兄妹，惜送院後全告不治。另火警中2人分別被燒傷和不適送院。據指，起火原因疑為小兄妹玩火機所致。

起火現場為中華路二段一幢2層高民居，天台加建了鐵皮屋。台中市消防局接報到場時，濃煙不斷從天台鐵皮屋冒出。其後消防員進入火場，於2樓與3樓之間的樓梯間發現5歲邢姓女童，和一對分別5歲和3歲的易姓小兄妹，救出時均已無生命迹象。另居住於2樓的邢姓女童27歲劉姓母親，以及住在天台的58歲張姓男子則自行逃離火場。

5人其後送院，3名小童均搶救無效，張男雙手燒傷，劉女則咳嗽不適。消防其後將火救熄，在初步懷疑起火的2樓單位內，發現家具被燒毀，估計財物損失約10萬元新台幣（約2.8萬港元）。至於起火原因，仍待進一步追查。

據台媒報道，死者邢姓女童的父親事發時不在現場，接報後於凌晨2時許趕回住所。他表示曾見過易姓小兄妹玩火機，對女兒和小兄妹被燒死感到十分難過。他又擔心後續的賠償問題。