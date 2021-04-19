單身父失獨女　小兄妹母疑玩手機未及救人

台灣台中市中華路民居大火，奪走3名3至5歲童的性命。報道指，起火原因疑為被燒死的易姓小兄妹玩打火機引致。有台媒引述街坊稱，小兄妹的父親事發時外出看廟會，母親疑於房間內玩手機，致未及時救出兒女。

據現場地下的理髮店吳姓屋主表示，2樓和天台鐵皮屋共間有6間房，分別出租給員工及家人居住。事發時有鄰居發現起火於是報警，其後火勢迅速蔓延，消防到場時現場冒出大量濃煙。有報道指，居於天台的58歲張男原本已逃出火場，但想起鄰居的孩子好像沒出來，於是拿着水桶上樓打算救人，但由於火場濃煙密佈，最後無功而還，雙手也因此被燒傷。張男被送院時表示，平日小童見到他都會打招呼，面上流露擔憂之情，惜3名小童最終葬身火海。

在火警中喪生的小童分別來自兩個低收入家庭，其中一對易姓兄妹家住2樓，父母均為理髮店員工。另一名邢姓女童則與父親住天台。邢父平日因工作關係，女兒交由易姓兄妹的劉姓母親照顧。事發當晚7時許他出門時不見女兒，致電劉女得知對方帶了女兒出門。後來劉女說已帶小孩返家，邢父以為在睡，誰知懷疑與易姓兄妹玩火。

已離婚的邢父得悉愛女全身超過30%燒傷搶救無效，悲痛不已，又指女兒還未唸書。他透露曾見過易姓男童玩打火機，當時便搶下來，沒想到還是無法阻止悲劇發生。另針對事發時易姓兄妹的母親疑因玩手機未及救出子女，台中市民政局表示將調查後再交代。