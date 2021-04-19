秘密報告揭華為　或可竊聽荷蘭前首相電話

荷蘭主要通訊商荷蘭皇家電信（KPN）與中國科企華為有合作關係，荷蘭傳媒上周六（17日）披露一份2010年的秘密報告顯示，華為員工可以竊聽所有KPN通訊網絡的電話，包括時任荷蘭首相巴爾克嫩德，事件再次引起外界對華為設備安全的疑慮。

《國民日報》（de Volkskrant）報道，KPN自2009年起採用華為技術，聘用6名華為員工在海牙總部工作，獲荷蘭國內情報局提醒華為可能從事間諜活動後展開調查。報告指，華為可以獲取荷蘭皇家電信手機網絡的所有資訊，包括巴爾克嫩德於2002年至2010年間執政時的通話內容，以及其他閣員的通話內容，甚至破譯警方及情報機構監聽的電話號碼。惟未知華為職員是否真的竊聽了相關電話內容，專家指華為技術人員直通荷蘭通訊網絡心臟，所以可竊聽所有通話及攫取客戶數據。

有顧問公司指上述報告內容令人震驚，不僅明確警示華為對荷蘭政府及企業帶來危險，而且威脅到在荷蘭的中國異見人士。另外，KPN可能因上述調查結果，決定不給予華為參與荷蘭全部手機通訊市場的維修權。

KPN發聲明指，沒有任何一間供應商在未經允許下進入其網絡系統，近年無發現客戶數據可能被華為盜用或竊聽。華為亦否認報道，聲稱打入荷蘭市場15年以來無進行任何未經授權行為。