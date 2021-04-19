漢光37軍演8天7夜創紀錄　台F5E失事3學官疑退訓

台軍將於周五（23日）至下周五（30日）舉行一年一度的「漢光37號」演習，共有8天7夜，創史上最長紀錄。另台空軍兩架F5E戰機上月在屏東外海訓練時碰撞墜毀，兩機師身亡。台媒周一（19日）報道稱，因F5E失事，導致3名學官已提請退出訓練。空軍司令部事後否認，惟台灣的國防部長邱國正表示，近期確實有點受影響。

就漢光軍演的情況，邱國正周一赴立法院外交及國防委員會接受質詢時，指他到任前已決定延長軍演時間，時間長短視乎環境狀況、課目、研討議題而定，經檢討後發現以往軍演時間匆忙，無法充分討論，決定延長時間。

有報道引述空軍家屬爆料，有多名學官因F5E失事已提退訓。空軍司令部周日（18日）否認，強調會查明事故原因和降低風險因素，確保官兵安全。邱國正則表示，空軍各班隊的訓練過程中，一定會有成員因本身規劃而有所改變，空軍會持續評估，但不否認近期確實受影響，台軍會持續振奮士氣。

邱國正續稱，F5E飛行安全報告會在事發後1個半月內初步提出，過往沒有一定要對外公布，但國防部會搜集有問題和疑慮的地方，再對外說明。