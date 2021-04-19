散播內地男子在妻子病逝棄養孩子再婚　23微博帳號造謠禁言

內地電視台5年前曾播出26歲女子張麗君為丈夫韓詩俊捨命產子的節目，惟近日有多名網民發文，指韓男在妻子死後不足1年便再婚，還將孩子過繼給堂姊，斥他是「負心漢」。韓的表哥否認，直言已委託律師起訴造謠者。微博周日（18日）通報稱，有多名網民傳播上述謠言，對23個帳號禁言7日至30日。

節目中，張麗君當時與韓詩俊新婚不到1年，還懷有5個月身孕，卻罹患胰腺癌末期，且因腫瘤形狀罕見而無法動手術，只能靠化療續命。但她為保胎兒，拒絕引產並放棄外科治療，最終於2015年12月提早3個月產下孩子。她預先為孩子錄下未來18年的生日祝福，幾個月後便因癌症離世，韓詩俊在鏡頭前泣不成聲。

自上周三（14日）開始，網上流傳消息稱，韓男再娶後棄養孩子，過繼給堂姐，令該對陰陽相隔的恩愛夫妻再次成為輿論焦點。韓詩俊的表哥隨後回應稱，表弟的現任妻子是經人介紹認識，孩子年紀太細，需要媽媽照顧，遂於去年6月再婚，至今未舉辦婚禮，繼母對孩子十分照顧，相處融洽。

韓男的代表律師表示，此事直接導致當事人聲譽受損，社會評價降低，生活受到嚴重影響，又為他們的家人帶來傷害。律師團隊目前已完成調查取證工作，將通過法律途徑追究涉事人員的法律責任。