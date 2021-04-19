景區二十四孝雕像引爭議　網民斥不合時宜

浙江湖州營盤山景區近日以中國古代「二十四孝」為主題，設置多座故事中的人物雕像，其中一座「女子給家婆餵母乳」的雕像引來爭議，目前該雕像已被拆除。有年輕民眾不明該雕像背後的故事來源，認為不雅。景區工作人員則直言，二十四孝是代代相傳的故事，「投訴人可能比較年輕，他可能不懂孝」。

該雕像背後的故事是「乳姑不怠」，唐朝官員崔山南的曾祖母長孫夫人，年事已高，牙齒脫落，吃飯都成問題，其祖母唐夫人十分孝順，每天盥洗後，多年來用自己的乳汁餵養家婆。有家長認為「教壞孩子」；景區工作人員周日（18日）表示，在以前，此種行為就叫孝，目前有關部門已介入此事。

另有一座雕像是「郭巨埋兒」，此故事有多個版本，其中一個是漢朝男子郭巨家道中落，家中食物不足，為養母親，要求妻子將兒子埋葬，事件孝感動天，在挖坑時發現黃金。有網民直斥是謀殺，難以理解「活埋兒子的孝」，又調侃稱，「希望自己的父親不要做『孝子』」。

事件上傳網絡後，引來網民爭議。有網民認為，上述雕像均是弘揚孝道，了解背後的故事就不覺得不雅了。另有網民表示難以理解，對於傳統文化，應該「取其精華去其糟粕」，不合時宜的故事不應該傳承。