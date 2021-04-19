台增3宗境外輸入個案　自費接種疫苗預約爆滿

台灣的中央疫情指揮中心宣布，周一（19日）新增3宗新冠肺炎境外輸入個案，分別自菲律賓及印度入境。另外，英國阿斯利康新冠疫苗自費接種周一開放預約，台北市多家醫學中心預約爆滿，指揮中心發言人莊人祥表示，初步規劃釋出1萬劑供5,000人接種，若公費疫苗有餘裕，會盡量滿足自費需求。

自費接種由周三（21日）起提供給出境工作、求學需求的民眾接種，每劑需支付500至600元新台幣（140至168港元）掛號費、診察費等，疫苗處理成本則由政府支付。開放預約首日，全台31處接種院所湧現預約潮，台大醫院4月底前500多個名額在短短2小時內被搶光。

莊人祥表示，除了自費疫苗，未來也會視接種情況，持續擴大開放公費接種對象。另針對疫苗運抵台灣時程並不固定，莊表示，若抵台的疫苗效期無法在短期內施打，台方會拒絕收貨。他又指，指揮中心正持續掌握未來可能抵台的疫苗數量、效期，也希望廠商提供更長效期的疫苗分批運送。

另外，全台已有超過3.2萬人接種阿斯利康疫苗，上周末共新增24宗不良事件通報，其中出現第3宗嚴重過敏反應個案，接種者為50多歲女性，打完10分鐘出現嘴唇、舌尖腫脹麻痹，用藥後已好轉，目前仍在門診就醫追蹤中。