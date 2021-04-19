男子搭訕遭拒捅死女大學生　二審維持死刑判決

山西省太原男子李俊鋒去年因多次搭訕遭拒，持刀捅死張姓女子被判死，李不服上訴，案件周一（19日）在太原市第二看守所法庭開庭，由省高級人民法院審理。法院認為，李男行為已構成故意殺人罪，且手段殘忍、情節惡劣，應依法判處死刑，遂維持原判裁定，依法報請最高人民法院核准死刑。

案發於去年4月14日晚上11時許，李男在清徐縣鳳儀北街某酒吧喝酒時，多次搭訕、調戲在酒吧打工的張女，後因被拒絕惱羞成怒，遂以侮辱性語言辱罵對方，並到其車輛取刀返回酒吧，向女方腹部猛刺一刀後逃離現場。張女因下腔靜脈破裂，大量失血死亡。

同年12月22日，太原市中級人民法院以故意殺人罪判處李男死刑，剝奪其政治權利終身。宣判後，李不服並以其應構成故意傷害罪、應認定構成自首、量刑畸重等為由提出上訴。

省高級人民法院周一認為，李男攜帶刀具在公共場所尋釁滋事，調戲遭拒後當眾持刀捅刺張女身體重要部位，故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。李此前曾因故意犯罪被判刑罰，但不思悔改在緩刑期間故意殺人，其主觀惡性極深，人身危險性極大。法院認為一審判決事實清楚，證據確實、量刑適當，審判程序合法，遂作出上述判決。