官方強調部署紅火蟻阻截工作　保障農牧業生產

農業農村部周一（19日）在官網公布，在《中華人民共和國生物安全法》實施之際，當局在上周四（15日）召開會議，研究部署紅火蟻阻截及外來物種入侵防控工作，要求各地部門要高度推進外來物種入侵防控，切實保障農牧業生產。

通報指，農業農村部副部長張桃林出席會議並講話，強調要堅決貫徹國務院決策部署，認真落實上述《中華人民共和國生物安全法》規定要求，從講政治的高度推進外來物種入侵防控工作，落細落實各項防控舉措，切實保障農牧業生產、生態安全和群眾健康。

會議又要求，要進一步發揮部際協調機制作用，協同抓好檢驗檢疫和執法監管，強化紅火蟻阻截。同時，要加快推進全國外來入侵物種普查，制定外來入侵物種名錄和管理辦法，並進一步壓實地方責任，加強聯防聯控、群防群控，提升外來入侵物種綜合防控能力。

農業農村部在上月表示，紅火蟻已經傳播至廣東、浙江、福建、江西、湖南、廣西、海南、重慶、四川、貴州、雲南共12個省、435個縣（市、區），南方幾乎失守，近5年來新增191個縣級行政區出現紅火蟻災害。為遏制紅火蟻擴散危害並減少農作物失收，多個政府部門聯合啟動全國紅火蟻防控行動。