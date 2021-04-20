大屯火山岩漿離地表僅8公里　或波及士林北投一帶

位於台北市北投區的大屯山，2017年被台灣中央研究院證實為活火山，長期關注火山動態的中研院地球科學所副所長林正洪團隊周一（19日）表示，經過上百台地震觀測站資料，發現火山岩漿深度僅8至10公里左右，相比5年前的20公里離地表更近，火山一旦若噴發後岩漿可能流向金山、天母、士林、北投一帶。

林正洪表示，岩漿庫存量多寡也會決定災害影響的面積和程度層面。2016年資料推估大屯山底下的火山岩漿庫體積約360至900萬立方公里，如今修正後的體積約為50萬立方公里，體積比原估的小了許多，模樣猶如牛奶瓶般的不規則柱體。

針對民眾擔心岩漿比原先更靠近地表，是否代表火山即將噴發。林表示，岩漿的移動和噴發時間無法預估，但過去都需要數周的異常前兆。目前火山岩漿庫離地表更近，是因為最新的觀測資料解像度更佳，對於最新的岩漿面積和深度進行修正，並非是岩漿開始往地表移動的現象，呼籲民眾不需要過度擔心。

另外，過去推估的火山噴發位置除了大油坑、七星山外，這次也發現「磺嘴山」也可能是火山可能的噴發點。林指出，岩漿會透過地底下的現成的火山通道噴出地表，但如果通道被堵住，很可能會轉向另尋新出路，不排除會從其他地區流出。