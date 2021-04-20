孟晚舟要求加法院押後聆訊至8月　需時查閱滙豐文件

加拿大卑詩省高等法院周一（19日）繼續聆訊中國科技巨企華為太子女孟晚舟的引渡案。孟方律師要求把原定下周一（26日）開庭的下一階段聆訊延至8月3日，以便有時間查閱早前取得、由滙豐銀行披露的文件。辯方表示，文件可證明美國稱孟欺詐罪的指控屬誤導。

按原定議程，下一階段聆訊處理孟晚舟一方提出的「被告指控美國隱瞞案件紀錄或說謊」辯論，聆訊期為4月26日至5月14日。代表律師佩克（Richard Peck）表示，由於需要一段短時間查閱相關文件，希望延遲3個月開庭。控方律師則反對延遲聆訊，指辯方將引渡聆訊變成庭審。

辯方律師提到對加拿大疫情中變種病毒傳播的擔憂，指卑詩省疫情對團隊中許多律師構成潛在風險；延遲聆訊可助避開疫情高峰。

孟晚舟今年2月入稟香港高等法院，要求滙豐向她披露在2012年12月至2015年4月，對華為及關連公司的合規風險等評估文件，以及華為與3家客戶的關係相關文件。滙豐本月同意在遮蓋部分資料後，向孟披露部分文件。辯方相信，文件內容將證明孟晚舟並沒有誤導銀行，與伊朗進行違反美國禁令的交易。