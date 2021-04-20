內地熱炒潮物積木熊　年輕人恐損手收場

內地繼炒賣波鞋之後，網上又傳出玩具界潮物熊形積木（內地稱積木熊）BE@RBRICK被炒高至數萬，甚至數十萬元（人民幣，下同）一隻。內地官媒近日報道，年輕人渴望一夜暴富，於是跟風「炒熊」，到頭來恐面臨被「割韭菜」（內地股市術語，指散戶任人宰割）的命運。

積木熊是日本的MEDICOM TOY公司於2001年出產的一款玩具，其後與各大品牌、設計師或藝術家合作，推出各款聯名限量產品，部分更在拍賣會上以高價成交，因而令產品成為奢侈潮物。積木熊在內地之所以被炒高，除因名人效應外，還基於產品發售機制的影響。

目前國內積木熊的主流購買渠道分為官網、私人經銷商和潮物平台。有玩家分享，日本官網會定期公布出售款式，由於部分產品限量發售，加上貨品發貨周期長，有部分買家為購得限定款式，於是私下交易，因此產生溢價空間。另自去年以來，受新冠肺炎疫情影響，不少玩家更只能選擇國內電商平台及二手交易平台購買，助長炒賣熱潮。

有圈內人士稱，炒熊跟炒波鞋、炒基金一樣，如果對行情不了解，隨時會遇上「熊市」。某社交網絡平台網民便稱，炒熊不一定賺錢，該網民去年曾花3萬元（約3.6萬港元）購買一款粉色限量版，到今年價格已跌至1.4萬元（約1.7萬港元）。此外，內地亦時有山寨貨假冒正品，一些賣家將國內生產的產品先寄往日本，再寄回國內偽裝「海外發貨」。

有圈內人士分析認為，潮物之流行背後多有電商平台和資本推波助瀾。平台通過設計營銷話題、借助名人效應搞噱頭，逐漸形成消費潮流，以此獲利。這些消費品的價值當中泡沫成分很大，投資風險很高。湖南驕陽律師事務所律師朱卓奇指出，潮物經營者自主定價一般情況下不違反價格法，但銷售時卻可能出現違法行為，比如互相串通，捏造、散布漲價信息，哄抬價格等。