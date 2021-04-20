學校要求學生花巨款買平板電腦　官方責令退款

內地再現學校亂收費事件。安徽蚌埠市五河縣育英中學，要求學生繳交5,800元（人民幣，下同，約7,000港元）買平板電腦，以用作做作業和學習之用。校方此舉被質疑與涉事企業互相勾結，從中牟利。官方調查後責令校方清退全部已收費用，並予以通報批評。

家長王先生向國務院投訴，育英中學向學生收取巨款買平板電腦。經安徽省政府核查，情況屬實。國務院周一（19日）通報，今年1月5日，育英中學擅自同意涉事企業進入學校向中一級學生推銷平板電腦，每部2,200元（約2,600港元），3年須繳使用費3,600元（約4,360港元），軟硬件合計5,800元（約7,000港元），費用採用分年付款方式。

截至今年1月27日，已有142人已繳首年費用，合計39.76萬元（約48萬港元），92人未繳費。最終，育英中學因違反《義務教育法》等法規，被要求停止違規收取學生平板電腦費用行為、退還款項，取消學校及領導班子2021年度教體系統「評優評先」資格，並組織開展為期1個月的「全縣教體系統收費問題集中整治月」活動。官方同時對全市1,600所學校進行排查。

網民表示，「智慧教育幾百上千萬的項目怎麼來的，不都是靠這種勾結，上面撥款不夠，學生人均來湊」、「根本不用那麼貴，吃回扣了吧」、「這是學校領導的親戚賣平板電腦？」。有人呼籲應整治教育系統貪腐問題。