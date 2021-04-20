美國防部稱支持一中政策　協助台灣自我防衞

美國總統拜登上周五（16日）在白宮接見日本首相菅義偉後，兩人發表聯合聲明，罕有強調台灣海峽和平與穩定的重要性，是兩國自1969年以來首次發表涉台聯合聲明。美國國防部發言人柯比當地周一（19日）表示，沒人希望見到因為台灣議題引發衝突，強調會協助台灣自我防衞。有華府智庫研究員認為，美方應維持台灣穩定，並透過直接對話釐清北京的意圖。

在當日舉行的例行簡報會上，有日媒記者問及，美日兩國需在哪些領域開展防衞合作，以及是否需要制訂聯合作戰計劃或舉行聯合軍演，以防一旦台海爆發衝突做準備。柯比表示，美國支持「一中政策」，又指美國歷任政府都會為台灣提供防衞的資源，但拒就記者提及的可能情況作任何猜測。

至於美國國防部長奧斯汀上周亦與菅義偉會晤，柯比指前者藉此機會從日方觀點了解到區域形勢，又重申美國對日本的防衞義務。柯比重申美日在多方面可加強合作，包括應對來自北韓的威脅，以增進雙方在區域的整體軍力。

另華盛頓智庫布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）周一出席一個視像研究會時表示，華府愈來愈多人討論台海爆發衝突，他不擔心軍事層面挑戰，卻憂心台灣面臨外交孤立、網絡戰、政局干擾等非軍事挑戰。北京意圖消磨台灣人對自身前途的信心，確立和平繁榮唯一途徑是「歡迎並接受北京」。他認為，讓台灣人感到安全，在國際舞台上受尊重，持續保持科技優勢，實現貿易多元化並與其他地區深化投資關係，合乎美方利益。