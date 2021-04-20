台軍擬採購「新型預警雷達系統」　增強防空能力

大陸解放軍近年實力提升，大大增加台軍的防禦壓力。台媒周二（20日）引述軍方高層稱，台灣現有防空雷達的性能已經老舊，偵蒐能力及涵蓋空域不足，因此計劃採購一套「新型預警雷達系統」，增強防空能力。

軍方高層官員表示，「新型預警雷達系統」已經完成軍事投資建案，經費估算亦明確，若經府院高層支持這項採購及預算計劃，將可納入2022年度國防預算項目之一。他強調，「新型預警雷達系統」採購計劃案在先，美國代表團訪台在後，兩者並無直接關係，但對於美國支持台灣防禦工作表示感謝。

台灣現時有一座設於北部高山地區的長程預警雷達系統，主要用於即時偵蒐大陸導彈發射、提供軍方充足時間應對。該雷達最大偵蒐距離可達5,000公里丶有效偵蒐距離為3,000公里，曾是亞洲第一座長程預警雷達，偵蒐範圍北自東北亞丶西至中國內陸省份丶南至中南半島及南海，均為長程預警雷達的偵蒐範圍之內，但設置經費龐大，達到409億元新台幣（約114億港元），並在2013年2月舉行成軍典禮。

至於「新型預警雷達系統」預料設於南部高山地區，但主要偵蒐目標、偵蒐距離等，則有待預算草案獲得行政院支持通過，並交由立院外交國防委員會審議時，對立法院委員作出說明。