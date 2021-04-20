布林肯：中國加速發展綠色能源　美遠遠落後

美國主辦的世界氣候視像峰會周四（22日）舉行，國務卿布林肯周一（19日）表示，美國在發展再生能源方面遠遠落後中國，如果再不加緊趕上，美國就會錯失塑造全球氣候前景的良機，國民亦將失去無數工作機會，嚴重影響國家安全和經濟。

布林肯在馬里蘭州發表演說，期間4度提到中國，說：「現時我們正在落後。中國是太陽能電板、風力渦輪、電池與電動汽車的最大製造與出口國，且擁有全球3分之1的再生能源專利。」他直言，如果美國無法迎頭趕上，將失去反映美國自身利益與價值的機會。

布林肯指出受氣候危機影響，「我們的世界將所剩無幾」，直指美國現時未能發揮領導角色，提醒美國要抓緊機會，為未來幾代人創造高質量工作，建立更公平、健康和可持續的社會。他更表示到了2025年，全球可再生能源市場規模將達到2.15萬億美元（約16.77萬億港元）。

此外，布林肯闡述氣候變化與地緣政治關係，點名中國和俄羅斯利用冰川融化期，加強在北極的軍事部署，稱美國不解決氣候問題會對國安構成威脅，同時導致新的衝突。他又說，美國不會讓其他國家以改善氣候變化為藉口，繼續侵犯人權，氣候問題不是交換籌碼。