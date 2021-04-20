政府強迫將數百畝耕地種樹　村民不滿爆衝突

內地近年推出耕地保護政策，各地政府和民眾不得擅自改變農地用途。惟河北唐山市近日有多名村民投訴，政府強制將耕地租予某公司種樹，建造城市森林公園，更將農地上的秧苗剷除。此事引來村民不滿，與政府工作人員爆發衝突。村委董立群日前稱此舉是為了改善空氣質量，承認雙方溝通出現問題，但種樹綠化講求時效，必須盡快執行。

種樹區域涉及逾2,500畝土地，唐山豐潤鎮西馬莊村不少農地原種有小麥，秧苗已生長40厘米，惟目前已換種樹苗，樹苗行距有4米，間距2至3米。內媒周二（20日）報道指，當地政府聲稱種樹是為了城市環境治理，某公司以每年每畝1,200元人民幣（約1,456港元）租用農地10年，用作種植花草樹木等。

村民怒斥政府推行倉促，措施自上月13日發布至實行不足1個月，政府亦只開了1次村民代表大會，村民均表示不同意，惟對方已於上月30日開始「挖坑毀苗」。有村民表示，政府沒有詳細宣傳措施，甚至有外出工作的民眾未得悉情況，「根本不管同不同意，他們趁村民回家吃飯的時間，就直接動工了」。

有村民解釋，種地的農民大多年紀大，外出工作無人聘請，又擔心政府或公司只支付1年租金後，便沒有下文，「有田地我們還能種米吃，要是沒錢又沒地，政府是想餓死我們嗎?」目前已有446戶村民簽訂同意協議，涉及448畝農地。董立群表示，部分農地原本已規劃作建設用地，另有農田和荒廢用地，當地水土流失嚴重，遂計劃建森林公園。

另有專家表示，當地政府做法嚴重違反中央規定，「若被上級清查，耕地變成林地，是很危險的行為」。中科院農村發展研究所研究員黨國英認為，上述行為與改善環境無關，亦與中央政策不符，可能是此地將被劃入徵地範圍，都是政府利益上的盤算。事件曝光後，唐山農業農村局、市紀委監委等部門周二（20日）成立聯合調查組，若情況屬實，將責成豐潤區立即整改，對相關負責人追責。