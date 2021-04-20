台新增2宗機師源頭不明個案　6旬漢接種後ICU留醫

台灣中央疫情指揮中心周二（20日）公布，新增1宗懷疑與英國阿斯利康新冠疫苗有關的嚴重不良反應。1名60多歲男性接種疫苗第16日後出現呼吸道症狀、出疹及氣喘等，初步診斷疑為血管炎和間質性肺炎，需要進一步判斷與疫苗的關係。同日新增2宗源頭有待確認的確診個案，兩名患者均是某航空公司的貨機機師。

發言人莊人祥表示，該名男子現時在深切治療部留醫，由於症狀不太像疫苗可能引起的血栓或「格林巴利症候群」（Guillain-Barré Syndrome），會待周三（21日）召開專家會議討論，再作判斷。

而新增的2宗確診個案，仍要調查感染源頭。兩名患者是台灣一間航空公司貨機機師，分別是50多歲及60多歲的男性。上周三（14日）兩人執勤到美國，由公司安排在當地旅館檢疫，上周五（16日）返回台灣後進行3日居家隔離，第三日經檢測後確診。目前暫未確定，兩人是在境外或在航機內感染。

台灣周一（19日）開放自費疫苗預約，現時當地有約31萬劑英國阿斯利康疫苗，截至周一公費接種的人數只佔10%，約3.2萬人接種。由於疫苗將會於5月底及6月中到期，指揮中心指會考慮情況，若自費疫苗5,000個名額爆滿，而公費疫苗有充裕，會視情況釋出。