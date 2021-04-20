疑受解放軍指示　華黑客網攻逾200日本機構

日本傳媒周二（20日）引述消息報道，中國解放軍曾指示黑客組織，對日本約200間研究機構及企業發動網絡攻擊，包括日本宇宙航空開發機構（JAXA）。東京警視廳已將一名涉案的中國共產黨黨員的資料轉交檢察廳處理。內閣官房長官加藤勝信形容攻擊有組織，會密切應對事件以確保網絡安全。

該名在中國國企擔任系統工程師的30多歲中國男子是共產黨黨員，他涉嫌於2016年至2017年，5次以假身分租用伺服器，並把資料交予中國黑客集團「Tick」使用，Tick再按照解放軍指示攻擊約200間機構，包括三菱電機、JAXA等。JAXA證實於2016年遭到網攻，但指無資料外洩或修改。

調查又發現，另一名中國人亦曾接收解放軍專責網攻單位「61419部隊」的指令，以假身分租借伺服器，再將資料售予Tick。兩人均已離開日本，警視廳以涉嫌偽造電子紀錄為由，追緝涉案人士。

加藤勝信在周二內閣會議後向記者表示，這是針對政府部門及基建的網絡攻擊，手法具組織性及巧妙，政府必須對此類攻擊作出應對，希望能確保網絡安全。在北京，外交部表示反對任何國家或機構，借網絡攻擊問題向中國「潑髒水」，或利用網絡安全問題，服務於卑劣的政治目的。