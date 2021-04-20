前採購經理跳槽大陸對手　台積電獲賠250萬新台幣

全球最大晶片代工廠台積電前採購經理薛宗智，因離職後到大陸晶片公司紫光集團旗下公司任副總裁，被台積電起訴違反競業禁止規定。案件一審判薛需賠償250萬元（新台幣，下同，約70萬港元），薛不服上訴，周二（20日）遭高等法院駁回。

台積電在起訴中表示，薛自2011年加入公司，接觸營業、商業秘密。2015年，薛因接受廠商不正當招待，於2016年7月自行離職。根據雙方簽署的競業禁止協議，薛離職後18個月內不得受僱競爭對手，或向競爭對手提供服務。

惟薛於2016年12月轉投大陸紫光集團旗下長江存儲公司，擔任採購副總裁，而長江存儲持有晶片代工公司武漢新芯積體電路公司100%股權。台積電因此認定薛違反協議，依約定以薛離職前24個月薪酬總額1,440萬多元（約404萬港元）為違約金，加上返還競業禁止期間補償金117萬多元（約33萬港元），合共向薛索償1,557萬多元（約437萬港元）。

薛則辯稱，他在台積電工作而累積的經驗不能視為公司的知識財產，又認為武漢新芯規模不及台積電百分之一，是「大鯨魚比小蝦米」，兩者不存在競爭關係。台積電在他加入長江存儲後，才把武漢新芯納入競爭對手名單，顯然是要全面封殺他的工作權。桃園地方法院一審認為，武漢新芯從事半導體，是台積電的競爭對手，因此裁定薛違反競業禁止協議。但考慮到薛離職後台積電股價持續攀升，難以認定前者對後者帶來實際損失，故依法酌減賠償金額。