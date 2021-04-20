韓江流域近60年降雨新低　廣東花3.3億人民幣抗旱

內地自去年入冬以來持續旱乾，其中廣東氣象部門統計，去年10月下旬以來，該省氣溫顯著偏高，降雨偏少，全省超過7成氣象監測站出現中等及以上氣象乾旱。省內韓江流域更經歷60年一遇的降雨新低。截至本月11日，全省已投入近70萬人次抗旱，投入資金達3.3億元人民幣（約4億港元）。

據廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室統計，去年10月以來，該省平均降雨量為130.3毫米，較往年同期少58%，全省水庫蓄水告急；大中型水庫的總蓄水量比往年減少44.8億立方米，較往年同期相比少逾20%。而流域涉及江西、福建和廣東三省，為8市24縣（市）近1,100萬人口重要水源的韓江，自去年10月以來平均降雨量只有85.7毫米，較往年同期少近7成。

為應對旱情，省內多地採取打井取水、跨地調水等措施緩解用水緊張情況。其中，揭陽市為旱情嚴重鄉鎮緊急鋪設供水管，又發動民眾打井補充供水；汕尾市購置水泵8,350台，應急調水引水，緩解30多萬畝農田旱情；潮州市、汕頭市適時展開人工增雨，又實施分時段供水、打深水井等措施。

針對部分家中沒水的居民，廣東省消防救援總隊出動400多台送水車走進社區，保障部分居民用水。另外，氣象部門去年以來實施飛機人工增雨23架次，催化操作60小時，實施火箭人工增雨作業419次，發射火箭彈1,737枚。