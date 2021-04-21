小六女生遭老師懷疑偷錢 牆壁留言「再見了」跳樓亡

女童（左圖）在牆上留下字句後跳樓自殺。

陝西西安市某小學一名小六女學生，上周五（16日）在學校附近一間公寓20樓牆上寫上「再見了」幾個字後，從窗口跳下死亡。女童自殺前，曾被指在校內拿走老師的錢，學校指女童亦承認偷竊。惟女童母親認為女兒品學兼優，不可能偷竊，且事前老師一直阻撓她與女兒見面，認為學校處理手法不當。

當日上午11時許，女童母親孫女士收到班主任電話，指女兒在學校偷走老師1,200元（人民幣，下同，約1,455港元）。西安市滻灞第二十小學證實事件，並指女童當日上午被3位老師叫到辦公室詢問，校方調查閉路電視後，女童亦承認偷錢。

孫女士收到電話趕到學校，老師指女童已離學前往附近的托管班，但托管班則指女童吃飯後已離開。孫女士尋找女兒的過程中，卻收到警察通知，女兒從公寓跳樓身亡。

報道指，女童品學優良，擔任學習委員。孫女士表示，平日有給女兒零用錢，不認為女兒會偷錢。她又指，事前有老師阻止她查看閉路電視，不斷要求拿回1,200元。孫女士一直要求先與女兒見面，再討論這件事，校方卻讓女童離開。

她又質疑，老師沒親眼見到女童偷錢，翌日孫女士再詢問時，校長及班主任都表示不知是哪一位老師的錢被偷。孫女士質疑學校的處理方法，錯過了解事情的機會，導致慘劇發生。目前，滻灞教育局成立善後工作領導小組，處理事件。