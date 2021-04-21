學生沒舉手回答問題　慘遭溜冰教練掌摑踢腿

浙江杭州市濱江區一名7歲男童和一名6歲女童，近日在某溜冰學校上課期間，被溜冰教練用腳踢。家長後來翻看閉路電視，再發現教練曾掌摑他們10多下。家長表示，教練是國家級運動員，惟孩子多次提到曾被教練打罵。兩人家長拒絕教練的調解，決定報警求助。

其中，男童家長夏女士指，兒子本月10日在濱江龍湖天街的全明星溜冰俱樂部上課時，孫教練詢問學生問題，兒子沒舉手回答，結果被教練踢向腳部兩次，而另一名女童則被教練踢肚。夏女士當時目擊經過，立即報警。

期間，夏女士離開，之後翻看閉路電視，發現教練再次動手，掌摑男童16下，女童被打12下。夏續指，孩子身體沒有大礙，但心理出現問題，晚上會發惡夢，又大哭要求不再跟教練上課。家長表示，孫教練號稱金牌教練，學費要1萬多元（人民幣，下同，約1.2萬港元）。之前孩子曾稱被教練打罵，家長曾與教練溝通，但都沒有成效。

孫的委託代理人劉律師表示，兩名孩子可能在課堂沒有遵守規則，而教練已道歉。律師又否認教練有掌摑孩子，認為只是拍臉的動作。校方則指已對教練批評處理及經濟處罰，但否認教練有打罵學生的情況。惟兩名孩子的家長表示，事後再發現孩子被掌摑，決定拒絕教練最初3萬元（約3.6萬港元）的調解，並向警方報案。