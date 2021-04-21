121億人民幣金融公司集資詐騙案　其中一人被判囚終身

上海市第一中級人民法院周二（20日）審判一宗金融公司涉及121億（人民幣，下同，約146億港元）的詐騙、非法集資案。主犯張林海控制投資公司，非法吸收2億元人民幣存款（約2.4億港元），被判囚終身；另4名主管囚8至13年，罰款10萬元至1,000萬元（12萬至1,212萬港元）。

案情指，主犯徐國軍2013年註冊、收購上海金銀貓金融服務公司等金融公司，設立網上「金銀貓平台」及實體店，以理財產品非法募集資金。張林海2017年接手公司，由徐、張等5人經營。由2013年11月至2018年7月，公司非法募集資金，造成4萬多名受害者經濟損失17多億元（約20億港元）。期間張又控制深圳一間投資公司，用網上P2P借貸平台，非法吸收公眾存款。

法院認為，徐國軍、張林海、金齊浩等5人作為金銀貓公司的主管人員，使用詐騙的方式集資，數額特別巨大，其行為已經構成集資詐騙罪。而張林海以投資公司非法吸取公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大。上述被告行為對受害人造成重大經濟損失，嚴重破壞國家金融秩序，法院遂作出上述判決。