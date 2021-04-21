斥資千萬新台幣改善仍存疏忽　台公園設施過熱燙傷小孩

台灣台北大安森林公園早前獲斥資1,600萬元新台幣（約442萬港元）進行改善工程，本月開放予公眾休憩玩樂。惟有家長投訴，遊樂設施過熱導致兒童燙傷。市議員、市工務局公園處官員及里長周二（20日）早上到場視察，發現設施座椅竟達攝氏50度。前者要求市府2周內提交報告，工務局將與廠商討論增加隔熱、遮陽等設施。

有家長指出，滑梯在太陽底下成為了「鐵板燒」，遊樂場的遮陽設施不足，令設施過熱，小孩臉部皮膚遭輕微燙傷；公園內只有提醒家長注意溫度的告示牌。市議員簡舒培發現兒童設施存在多項問題，不銹鋼材質的滑梯在陽光下反光，影響小朋友及家長視線；坡面太滑也容易讓小朋友受傷。

最大的問題是未設遮陽設施，現時尚未踏入夏天，惟視察時測試滑梯表面已達38度，屬燙屁股的溫度；旋轉盤座椅就有50度，旁邊的地墊更是68度，若小孩除鞋玩耍定會受傷。公園處官員稱會先處理滑梯溫度過高的問題，過滑則會用蠟打薄，減緩小朋友下滑速度。

目前，全市共有22座金屬滑梯，簡舒培建議市政府要調查沒有樹蔭、溫度過高等問題，並就園內問題提交改善評估，盡快解決問題。