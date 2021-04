天主教機構報告　嚴批中緬宗教自由狀況

一個天主教慈善機構周二(20日)發表全球宗教自由報告,指出2019至2020間侵犯宗教自由個案正在增加,逾25國存在宗教迫害,中國、緬甸在最差劣紀錄國家之列。

「Aid to the Church in Need」的報告每兩年發表一次,對196個國家宗教信仰情況進行評估。新一份長800頁的報告,將26國列為「紅色」級別,即存在宗教迫害,較兩年前的報告多了5個國家;36國被列入存在宗教歧視的「橙色」級別,較上一份報告多19國。

報告批評,打壓新疆維吾爾族回教徒的情況嚴重,「愈來愈多專家形容為種族滅絕」,又指雖然中國和梵蒂岡2018年簽署了主教任命協議,但內地天主教徒仍持續受騷擾甚至被捕。此外,中國對不同宗教的信徒使用人臉識別技術有所增加

報告亦嚴厲批評緬甸的宗教自由狀況,指羅興亞回教徒「成為人類近期記憶中,最過份人權侵犯行為的受害者」,而2月軍事政變很可能令所有宗教少數群體的情況更差。

報告指出,尼日爾、土耳其、巴基斯坦對宗教少數群體存在偏見,導致被當地居民歸咎他們傳播新冠肺炎,又不准他們就醫;此外,非洲也將會是「與回教武裝分子交手的下一個戰場」。