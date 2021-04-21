男子網上尋回工友「郭富城」　重拾30年前兄弟情

上世紀90年代的南下打工潮令不少人離鄉別井，四川1名嚴姓男子當時在廣東東莞認識了來自湖南、頂着「郭富城」髮型的彭姓男子，相處10個月後就分道揚鑣了30年。當年的少年回憶令嚴某念念不忘，憑着依稀的印象記得對方來自湖南婁底，往當地電視台的社交平台請求尋人，想不到居然迅速傳來好消息。兩人靠視像通話相認，大男人差點流下男兒淚，昔日兄弟情再度湧上心頭。

嚴明德指人生地不熟的他，當年受彭小妹如親弟弟一樣照顧，現在想通過媒體把他尋回，所以上周六（17日）在網上留下資料，希望能找到這名工友。舊照片中有幾分俊俏的彭小妹雙手插袋，頂着當時最流行的「郭富城」髮型，此照立即獲網友轉發。短短1小時後，彭小妹的親人告知本人，成功令兩人相認。

現在的彭小妹已不是帥氣的小伙子，歲月流逝在其身上留下痕迹，變成一位有肚腩、留了一把胡子的滄桑大叔。彭小妹表示接到消息時十分感動，想不到這麽多年來對方仍記得他。雖然相認一刻時認不出對方，但聲音卻沒有改變，半個多小時的重聚，天南地北無所不聊。兩人決定未來找個中間點見上一面，延續友誼。