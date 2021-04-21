官方稱初中生自殺墮樓亡　家長疑同學為幕後「推手」

湖南婁底市漣源某中學近日有一名吳姓男初中生墮樓身亡，校方宣稱是他自行爬上圍牆摔下來，惟家長引述2名目擊者稱，孩子死前曾與同學發生口角，之後被人從6樓扔下去，身體上也有多處圓形瘀青。漣源市網信辦周一（19日）發通告，確認死者是自行攀爬上宿舍樓的圍牆墮下死亡。

死者吳某上周四（15日）晚被老師發現倒臥在宿舍樓旁邊，當時已經全身是血，奄奄一息。校方通知家長時，家長還以為兒子只是摔傷，沒想到趕至醫院時才得知他多處骨折，內臟出血，性命垂危，至翌日清晨不幸離世。校方隨後以警方封鎖閉路電視為由，拒絕家長觀看事發片段。親屬多次到學校聚集，甚至坐在地上痛哭。

網上有片段拍到死者身體有多處傷痕，胸前有5至6處圓形瘀青、腹部也有一大片青紫色瘀青。死者的姑姑表示，吳某身上、脖子、及手都有被毆打及敲打的痕迹，腿部也似乎被踢過。惟經官方調查後，同學反映當事人生前飽受家庭矛盾帶來的心理困擾，筆記本及書本上也寫有輕生的留言，案發現場的圍牆也有攀爬痕迹。經驗屍及調查後確認，吳某並非他殺而亡。