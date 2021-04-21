着制服返家遭保安員攔阻　外賣員崩潰斥歧視

浙江杭州市一個屋苑規定不讓外賣員進入小區範圍，一名任職外賣員的居民，早前穿着制服打算回家，卻被保安員攔下，雙方更發生推撞。警員到場時，該名居民泣訴因其職業遭歧視，老婆要離婚，現在連自己家都進不去。

事發於本月10日晚上8時許，王先當時穿着黃色外賣員制服，打算返回租住的小區遭拒，事件驚動警方。杭州半山派出所警員稱，保安員稱物業管理規定外賣員不能送餐入小區，王先生當時想跟着前面的業主進入，所以把對方攔下。王先生則表示，自己因剛租住，未及辦理門卡。期間，王先生又情緒崩潰稱，自己每天起早貪黑送外賣，還被人看不起。

警員其後查看王先生的身份證及其租約，確認他剛搬到該小區，於是安撫對方送外賣是靠努力掙錢，不會被人看不起。至於他跟在別人後面進入小區的做法不對，保安員也是為了工作才將他攔下。之後警員對保安員稱，截查可疑者沒錯，但要講究態度，且沒有法律規定外賣員不能進小區。保安員最後向王先生道歉。

警員事後開解王先生，現場一名女子一直站在旁邊，原來是王先生的妻子。她表示與丈夫結婚多年，一直在杭州打工，最近正鬧離婚，已分開居住，王先生因而獨自搬到這小區，剛才接到丈夫電話所以過來。之後王妻叫丈夫一同回家吃飯，兩人才離開。