美歐政府機構被指遭中國黑客入侵　華使館斥指控用心不良

美國網絡保安公司FireEye周二（20日）表示，背後有國家支持的中國黑客利用網絡設備的漏洞，入侵歐美數十個高價值政府機構、國防工業、金融業目標，歷時多個月；中國駐美大使館發言人斥有關指摘證據不足，且不負責任及用心不良。

FireEye相信兩個與中國有關的黑客組織，通過科技公司Ivanti旗下Pulse Connect Secure套件的VPN（虛擬私人網絡）設備的漏洞，入侵目標網絡。FireEye技術總監卡瑪卡爾（Charles Carmakal）稱，這些黑客技術高明，不但能避過多重認證，在軟件重啟或更新時仍能隱藏起來。有關黑客被指在去年10月至今年3月，曾經試圖騎劫用戶和管理員的身份，進入美國國防工業公司系統，歐美的政府部門和金融公司同時也是他們的目標。當中的一個黑客組織叫作「UNC2630」，據稱和中國政府有關。

報告發表後，美國國土安全部屬下的網絡安全和基礎設施安全局（CISA）發出警告，稱其已得悉Pulse Connect Secure被持續利用來入侵美國政府機構、重要基建實體，以及私人組織，但沒有交代哪些機構被入侵。Ivanti則指，有證據顯示，「有限數目」的客戶曾經遭到入侵，黑客所利用漏洞中，有三個在之前已經知悉，另一個則未為人知；公司會在5月初發布修補漏洞的程式。

就今次報道，中國駐美大使館發言人表示，中國堅決反對所有形式網絡攻擊並予以打擊，並指FireEye在無充分證據下指控某一方，是不負責任和用心不良。