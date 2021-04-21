Tesla道歉中紀委批企業需守法　傳車險拒新車上保

上海國際車展周一（19日）有女子大鬧美國電動車生產商特斯拉（Tesla）展台後，廠方起初回應不會妥協，翌日遭官媒批評態度傲慢，車廠當晚道歉，改口會盡力滿足車主訴求。中紀委網站其後發表評論文章，強調企業必須遵守法律、尊重消費者。尤其是客觀上強勢的企業一方，更應以謙和的態度、務實的舉措解決消費者的合理維權訴求。另傳有內地保險公司在部分地區拒為該品牌新車上保，惟保險公司其後否認。

文章指出，這次事件的焦點，是消費者該如何維護自身權益、企業該如何對待消費者的訴求。張姓女子在車展現場表達不滿，造成車輛一定程度受損，最後因擾亂公共秩序被處以行政拘留5日。隨後另一當事人回應，採用錯誤的方式維權，但絕不妥協。而車廠較早前也表明，對不合理訴求不妥協。

文章認為，這宗事件涉及的「煞車失靈」問題，有待專業機構檢測認定。但解決問題、化解糾紛，必須在法律框架下、通過法治方式解決。法治要求理性，無論是個人還是企業，都應當認同基本的規範、道理，個人不能採取極端方式，企業也不能「一直拖着不解決或自己當裁判員」。

法治強調公平，無論是對駕駛行為、「超速違章」的認定，還是後台數據的提取鑑定，都不能憑消費者或者企業的一面之詞，而是雙方都把自己的證據提交出來，請獨立機構通過專業方式檢測認定，如果一方不服，還可以提起訴訟解決。無論是消費者還是大企業，在民事關係中都受到法律同等保護，既享權利，也有義務。

另內媒周三（21日）從車主及保險銷售渠道獲悉，在部分省區市，中國平安汽車保險已拒絕為Tesla新車車主上保，對到期需要續保的車主也開始收緊續保條款，惟中國平安財產保險其後回應媒體查詢時，否認有關傳聞。