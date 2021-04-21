民進黨立委發布日駐台代表名片　頭銜標註「大使」惹關注

民進黨立委鄭運鵬周二（20日）在Facebook發貼，附上日本駐台代表泉裕泰的名片，並指其頭銜竟然是「大使」，自己過去無留意，反問「以前職稱就是『大使』，還是換新名片後才有」。事件引起關注，多間台媒周三（21日）均有報道。

有報道指，台灣與日本並沒有正式邦交，僅透過民間組織的形式派駐外交人員到台灣，與美國、英國其他國家類似，派駐在台灣的往往是以「代表」為職稱，不會使用「大使」、「公使」這類正式外交官銜。

鄭運鵬發布的名片顯示，泉裕泰全銜為「公益財團法人日本台灣交流協會 台北事務所代表」，但正中央寫着「大使 泉 裕泰」。根據日台交流協會官方網站，泉裕泰有派駐多國的外交經歷，2017年8月曾出任日本駐孟加拉大使，直至2019年10月接任駐台代表。

美國、日本近期大打台灣牌制華。日本首相菅義偉日前在白宮與美國總統拜登會談後，發表聯合聲明強調台海重要性，是兩國52年來首度發表涉台的聯合聲明。數日後更傳出日本駐台代表官邸自今年1月開始升日本國旗，有日本國會議員稱，「此前一直顧慮中國，所以沒懸掛」。