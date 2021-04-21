中國領導人將視像出席氣候峰會　拜登料提減排目標

美國總統拜登領頭於周四至周五（22至23日）舉行氣候峰會，邀請40國領袖參與，中國領導人將於周四在北京以視像方式出席峰會。美媒引述消息指，拜登將提出減少溫室氣體排放的目標，擬在未來10年內減排至2005年水平的一半。

美方知情人士指，拜登將會擴大之前的減排承諾，推進多個相關經濟領域轉型配合，希望帶領全球對抗氣候變化。消息指，美國政府計劃在2030年或之前把溫室氣體排放減半，是前總統奧巴馬時期定下減排目標的一倍，但未提出具體的數字。奧巴馬2015年時則計劃在2025年減少26%至28%的排放。

美國爭取把全球平均氣溫的升幅，控制在不多於攝氏1.5度內，如果要根據上述目標減排，發電、交通及製造業將面臨大規模改革。拜登亦將針對美國重返《巴黎氣候協定》，列出相關目標。

中國外交部發言人華春瑩周三（21日）宣布，中國領導人應拜登邀請，將於周四在北京以視像方式出席峰會並發表講話。官媒在微博發布上述訊息，今次將是拜登上任以來，首次與中國領導人同場參加會談，另外俄羅斯總統普京等亦會出席。